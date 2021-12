CT do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 10/12/2021 17:43

Minas Gerais - O jogador Gabriel dos Santos Oliveira, de 18 anos, das categorias de base do Atlético-MG está sendo acusado pela namorada de agressão. Ele foi foi conduzido à delegacia, nesta sexta. em Vespasiano, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. De acordo com informações do porta "G1", a jovem, também de 18 anos, teria sido agredida na noite da última quinta-feira.

De acordo com o boletim de ocorrência feito pela namorada do atleta, os dois teriam saído para um bar no centro de Belo Horizonte. Quando retornaram para casa, após consumo de bebidas alcoólicas, eles teriam discutido. A mulher afirma ter sido empurrada e também recebido socos e chutes no rosto do namorado. Gabriel negou as acusações.

De acordo com o registro policial, a mulher afirmou que o namorado a teria ameaçado: "Se você denunciar, acabo com a sua vida". Em conversa com os policiais, Gabriel negou as agressões e disse que a briga teve início por ciúmes da namorada. Segundo o jogador do Galo, a jovem teria se irritado ao ver uma mensagem dele com uma ex-namorada pelo WhatsApp.



O atleta do clube mineiro afirmou ter se defendido das investidas já que a namorada o impediu de sair para treinar. Além disso, ela teria jogado um celular contra o rosto de Gabriel e, posteriormente, no chão, o que ocasionou dano à tela. Gabriel foi encaminhado à delegacia de plantão da cidade.



O portal "G1" afirmou ter procurado o clube mineiro, que respondeu dizendo que está apurando "os fatos ocorridos e que tão logo tenha as informações necessárias vai decidir sobre o futuro do atleta no Clube".