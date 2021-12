Jô teve problemas fora de campo em 2021 - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Jô teve problemas fora de campo em 2021Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Publicado 13/12/2021 13:00

De férias desde quinta-feira, após a última rodada do Campeonato Brasileiro, Jô estava sumido desde então e reapareceu nesta segunda-feira. O atacante do Corinthians fez uma postagem em seu Instagram - e depois apagou - para admitir que cometeu um erro com sua família e decepcionou a mulher.

"Eu, Jô, errei com minha família mais uma vez! Decepcionei a mulher que sempre me ajudou a me levantar nos piores momentos da minha vida. Por isso peço que não ataquem ela e sim a mim, que sou um otário por me deixar levar. Vou seguir minha vida da minha maneira, só que agora sozinho", escreveu na postagem que foi apagada logo depois.



Após a derrota do Corinthians para o Juventude, Jô teria ido a uma festa de Douglas Costa, segundo o colunista Leo Dias, do site "Metrópoles". Vae lembrar que o jogador do Grêmio foi proibido de celebrar sua terceira festa de casamento, na terça-feira passada, por causa da rodada decisiva que acabou por rebaixar o clube gaúcho, justamente pela vitória do Juventude.