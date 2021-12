Troféu da Copa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Troféu da Copa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/12/2021 13:24 | Atualizado 15/12/2021 13:29

A Copa do Brasil de 2022 terá uma novidade fora dos campos. Além de TV Globo, Premiere e SporTV, a Amazon Prime Video também irá transmitir jogos da competição. Pelo acordo, o canal de streaming fez um acordo de sublicenciamento dos direitos de transmissão com a TV.

Com isso, os assinantes do Prime Video terão direito a 36 jogos da Copa do Brasil, sendo 30 exclusivos entre primeira fase e quartas de final. Os outro seis de semifinal e final serão divididos com os canais da Globo.



"A Copa do Brasil 2022 é um marco para o Prime Video, tornando-se o primeiro evento de futebol ao vivo que a empresa transmitirá exclusivamente no país. Esse é um passo muito importante para expandir e diversificar o conteúdo", disse o representante do canal de streaming no brasil, João Ferraz de Mesquita, em comunicado.



A Copa do Brasil de 2022 começa em 22 de fevereiro e termina em 19 de outubro.