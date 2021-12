Presidente Jorge Salgado após conquista da base do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 15/12/2021 11:46

Rio - Depois do Vasco ter enxugado a folha salarial com dez saídas, o clube o agora busca no mercado peças para reformular o elenco. O clube da colina negocia com o volante Yuri Lara, destaque na Série B pelo CSA. O jogador, que está em fim de contrato, tem propostas - além da do clube carioca - e não deve renovar com o time de Alagoas. As informações são da rádio CBN/Maceió.

Yuri é primeiro volante de ofício, mas se destacou pelo CSA jogando mais adiantado, como segundo homem no meio de campo. Com 102 roubadas de bola, o jogador foi quem mais desarmou na última edição da Série B.

O jogador já esteve próximo da renovação com o CSA, mas diante de interesse de novos clubes, a negociação travou. O volante também teve proposta do Grêmio.