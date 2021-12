Vasco tem patrocínio da Havan - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/12/2021 16:56 | Atualizado 15/12/2021 17:07

Rio - O Vasco começou a negociar com a Havan a renovação de seu contrato de patrocínio, que se encerra no dia 31 de dezembro. Atualmente, a marca é exibida nas mangas da camisa cruzmaltina. A informação foi divulgada pelo site "Globo Esporte".

Pelo lado do Vasco, o clima é de otimismo por mais um ano de parceria. A tendência é que o valor de R$ 4,2 milhões seja mantido, com correção monetária para repor a inflação.



O acordo do Vasco com a Havan começou no início de 2020, ainda sob o comando do presidente Alexandre Campello. O acordo foi renovado por Jorge Salgado ao fim da última temporada, assim como deve acontecer desta vez.