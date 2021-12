Ex-técnico do Vasco revela motivo de demissão e lamenta: 'Teve começo, teve o meio e não teve fim' - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - O treinador Ramon Menezes, atualmente sem clube, concedeu entrevista ao "Flow Sport Club", do YouTube, nesta terça-feira, e revelou o motivo da demissão no Vasco. O técnico lamenta que não teve a oportunidade de finalizar o trabalho que estava realizando no Cruz-Maltino.

"Todas as equipes passam por oscilações, mas na primeira dificuldades que aconteceu acabaram rompendo um trabalho. O Vasco não era time para cair naquele ano. O trabalho em si estava sendo bem feito, estava sendo muito legal, bacana… Pena que terminou. A minha tristeza é que o trabalho teve começo, teve o meio e não teve fim", lamentou Ramon Menezes no Flow Sport Club.

Nesta temporada, o último clube de Ramon Menezes foi o Vitória, onde comandou o clube na Série B por menos de dois meses, após ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio.