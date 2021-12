Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 14/12/2021 15:15 | Atualizado 14/12/2021 15:19

Rio - A diretoria do Vasco renovou o contrato do atacante Erick Marcus, da equipe sub-17, e anunciou o acordo, nesta terça-feira. O novo vínculo encerra em dezembro de 2024. O jogador foi um dos destaques da categoria que disputou todas as finais das competições nesta temporada.

"Estou muito feliz, realizando mais um sonho. Quero agradecer a todos os meus familiares, meus amigos, todos que me apoiam e ao Vasco, que me acolheu desde pequeno e sempre acreditou no meu potencial", destacou Erick Marcus.

O atacante foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e peça crucial para a conquista do Carioca, na última semana. Ao todo, o jogador marcou dez gols pelo sub-17 e se tornou o líder de assistências do plantel cruz-maltino, com nove. Além disso, teve passagem pelo sub-20 e marcou dois gols.