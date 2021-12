Vasco volta atrás e decide encerrar negociação com Fernando Prass | Vasco | O Dia

Fernando Prass encerrou sua carreira como atleta - Divulgação

Fernando Prass encerrou sua carreira como atleta Divulgação

Publicado 14/12/2021 13:58

Rio - O ex-goleiro Fernando Prass não irá assumir um cargo no Vasco, pelo menos neste momento. Nesta terça, Prass foi comunicado pelo clube que as negociações para ele assumir a coordenadoria técnica de futebol foi encerrada. A informação é do portal "Atenção, Vascaínos".

O ex-jogador acabou de retornar da Europa e estava estudando sobre o convite enquanto aguardava a definição por parte do clube. No entanto, foi avisado pelo Vasco, nesta terça, que as tratativas seriam descontinuadas.

Vasco e Prass estavam negociando faz cerca de duas semanas. O nome do ex-goleiro esteve presente desde o começo da busca por um novo comando do futebol - mesmo que a primeira tentativa do presidente do Clube, Salgado, tenha sido Ricardo Gomes. A negociação com o ex-treinador também não foi para frente.

A ideia da diretoria vascaína é ter uma estrutura robusta no futebol, com um diretor, um gerente e um coordenador, este que seria mais conectado com o campo e a bola. No entanto, até agora, apenas Carlos Brazil foi contratado. O dirigente assumiu como gerente geral.