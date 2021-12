Jorge Salgado, presidente do Vasco - João Pedro Isidro / Vasco

Jorge Salgado, presidente do VascoJoão Pedro Isidro / Vasco

Publicado 15/12/2021 16:31

Rio - Em busca da contratação de um goleiro para a próxima temporada, o nome de Muriel vem sendo avaliado pelo Vasco. De acordo com informações do "Vasco News", o goleiro, de 34 anos, que defende o Fluminense foi sondado e tem possibilidades de desembarcar em São Januário.

Contratado pelo Fluminense em 2019, o veterano perdeu espaço para Marcos Felipe no ano passado. O irmão de Alisson, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, tem contrato com o Tricolor, porém, o clube das Laranjeiras não deverá dificultar a transferência do jogador.

O Cruzmaltino deverá anunciar em breve a saída de Vanderlei, contratado nesta temporada, que acabou não agradando. Revelado pelo Internacional, Muriel defendeu outros clubes importantes como Portuguesa e Bahia, além de ter atuado no futebol português.