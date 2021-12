Breno - Rafael Ribeiro / Vasco

BrenoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 15/12/2021 15:15

Rio - Uma perícia apontou que os treinos e jogos agravaram a lesão do zagueiro Breno enquanto ele defendia o Vasco. O exame realizado no defensor faz parte do processo que ele move contra o clube. As informações são do site "GE".

Breno entrou contra o Vasco na Justiça cobrando R$ 13 milhões em salários atrasados, além de direitos trabalhistas em atraso e indenização por acidente de trabalho. A juíza Kiria Simões Garcia, da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, marcou audiência para 12 de julho.

No início do processo, a defesa de Breno alegou que ele foi vítima de um acidente de trabalho e, portanto, deveria ter seu contrato com o Vasco prorrogado. O clube dizia que as lesões tiveram origem no passado e, por isso, solicitou a perícia.

Breno não atua em uma partida desde o dia 9 de agosto de 2018, quando o Vasco venceu a LDU por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana. O jogador está sem clube desde que deixou o Cruzmaltino.