Publicado 15/12/2021 19:05

Rio - O ex-jogador Fernando Prass revelou o motivo de não ter ocupado o cargo de coordenador de futebol do Vasco para 2022. Em entrevista ao "Atenção, Vascaínos", do YouTube, na última terça-feira, o ex-atleta afirmou que encerrou as conversas por vontade própria após ocorrer divergências da diretoria cruz-maltina.

"O que aconteceu foi o seguinte e o pessoal do Vasco pode confirmar: o Vasco me fez uma proposta financeira e eu aceitei de pronto. Não pedi um real a mais ou a menos. Só que, posteriormente, houve uma desistência do clube. Por um motivo ou outro, que cabe ao clube divulgar. São coisas que acontecem no futebol", afirmou Fernando Prass.

Após a desistência de Fernando Prass, o Vasco segue em busca de um profissional para assumir o cargo de coordenador de futebol para a próxima temporada no Brasileiro da Série B. Além disso, a diretoria mira um CEO para completar o departamento cruz-maltino.