Reforma do gramado do Maracanã começou após o fim da temporada 2021 - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/12/2021 12:13

Na primeira semana de obra, o gramado do Maracanã já não existe. Em imagem aérea feita pela TV Globo na manhã desta quarta-feira, é possível ver que toda a grama já foi retirada e segue o processo para a instalação de um material híbrido. As obras estão previstas para durar até 90 dias e a expectativa é que o estádio volte a ser usado apenas nas semifinais do Campeonato Carioca.

Para 2022, o Maracanã terá grama híbrida, uma mistura entre grama natural ( a maior parte) reforçada com fibras sintéticas. O valor estimado para a obra é de R$ 4 milhões e nem Flamengo nem Fluminense arcarão com nada. O dinheiro será retirado do caixa do estádio pelo arrecadado no ano.



“É uma intervenção necessária, que teve como fatores principais o volume de jogos disputados no estádio e também as interferências climáticas”, disse o CEO do Maracanã, Severiano Braga, no comunicado enviado à imprensa na semana passada, para anunciar a reforma.



Com mais de 70 jogos nesta temporada, o gramado do Maracanã não aguentou e esse foi um dos motivos para a mudança. Segundo a gestão do Maracanã, a grama é "100% natural do tipo bermuda celebration, reforçada por fibras de polietileno, que são injetadas a 18 centímetros de profundidade e dois centímetros sobre a superfície do campo. A tecnologia desse sistema faz uma 'costura' entre os fios sintéticos e a grama natural, por meio de um equipamento especial".