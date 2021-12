Rede Globo - Reprodução

Publicado 15/12/2021 11:22

Rio - O Brasileirão 2021 chegou ao fim, e além de marcar o segundo título do Atlético-MG, a edição teve um marco negativo. A audiência da competição na tv aberta teve seus piores números sendo transmitida exclusivamente pela Globo, desde que a Band deixou de transmitir.

De acordo com os números do Ibope, houve uma queda de 14.2%, quando comparada a edição anterior. O campeonato de 2020 marcou 21 pontos de média geral.

O formato atual do Brasileirão, que conta com 20 clubes se enfrentando no turno e returno, é o mesmo desde 2006. Segundo os números divulgados pelo colunista Gabriel Vaquer, a edição 2021 foi pior que as edições de 2012, 2013 e 2014, e se igualou a de 2015. No entanto, nesta época, a transmissão era dividida entre Globo e Band. Desde que a Globo, em 2016, começou a transmitir de forma exclusiva, a edição atual foi a pior em números de audiência.

A partida entre Flamengo e Corinthians, em 17 de novembro, foi a que teve o maior Ibope do Brasileirão 2021. O jogo marcou 25 pontos na Grande São Paulo e teve 38,8% de participação de 64% dos televisores sincronizados na transmissão.