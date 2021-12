Seleção Brasileira está invicta nas Eliminatórias e carimbou o passaporte para a próxima Copa do Mundo, no Catar - AFP

Publicado 17/12/2021 09:00 | Atualizado 17/12/2021 09:10

Rio - O ano de 2022 reserva mais uma missão para a seleção brasileira rumo ao hexa da Copa do Mundo. O Mundial do Catar, que será realizado de 21 de novembro a 18 de dezembro, deve marcar o início do ciclo de uma nova geração recheada de grandes talentos que atuam no futebol europeu.

As expectativas são grandes em cima do time comandado pelo técnico Tite, que faz uma campanha brilhante nas Eliminatórias da América do Sul. Será que o tão sonhado sexto título de Copa do Mundo será conquistado? A concorrência é grande, mas a nossa seleção vem ganhando uma nova cara nos últimos meses.

Em contato com a reportagem, Mayra Toneh enxergou a seleção brasileira muito dependente de Neymar na Copa.

"Eu vejo um grande desgaste, não vejo a equipe muito ajustada para poder trazer esse título. Nós temos grandes jogadores, inclusive o Neymar, mas vejo um peso muito grande sendo jogado nele. Não é justo. É um trabalho de toda a equipe", iniciou Mayra.

Mesmo com uma visão um pouco mais pessimista sobre o desempenho da Amarelinha no Catar, a vidente adiantou, em meio a abertura dos búzios, que o craque do Brasil está cercado de boas energias e um caminho aberto para liderar a conquista do hexa.

"Sinto grandes perspectivas no Neymar. Abrindo os búzios, vejo uma grande garra e luz em seu caminho para trazer este título. Mas ele vai precisar de uma boa equipe e da vontade dos outros jogadores para seguir com isso", finalizou a vidente.

Indo para a 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil, com 11 vitórias e dois empates (partida contra a Argentina na sexta rodada foi cancelada), já está com passaporte carimbado para o Catar. A equipe comandada por Tite soma 35 pontos e ocupa a primeira colocação na fase classificatória.