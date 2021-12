Samuel Eto'o brilhou com a camisa do Barcelona - Foto: Divulgação/AFP

Samuel Eto'o brilhou com a camisa do BarcelonaFoto: Divulgação/AFP

Publicado 17/12/2021 14:35 | Atualizado 17/12/2021 16:21

Rio - Samuel Eto'o, ex-jogador camaronês que marcou passagem em sua carreira vitoriosa pelo Barcelona, Real Madrid, Mallorca e Inter de Milão, admitiu em entrevista ao portal "UOL", nesta sexta-feira, que esteve próximo de atuar no futebol brasileiro.

Por outro lado, Eto'o não revelou qual foi o clube que ficou mais perto de acertar um contrato, mas é fato de que o Vasco era um dos clubes interessados no ex-atacante. Além do Cruz-Maltino, Grêmio e São Paulo tiveram também interesse.

"Estive realmente muito perto de jogar no Brasil. Muito, muito perto. Não aconteceu, mas sempre foi bonito saber dessa afinidade, porque jogar num país importante como o Brasil seria uma honra. Não aconteceu, são coisas da vida", afirmou Samuel Eto'o ao portal UOL.

Em 2018, Julio Brant, um dos candidatos à presidência do Vasco, se reuniu com o Eto'o para apresentar um projeto. Vale lembrar, que o então futuro vice-presidente de futebol Alexandre Campello, rompeu com o Brant para se candidatar também ao cargo de mandatário cruz-maltino. Na ocasião, Campello foi eleito e o interesse pelo ex-jogador camaronês desapareceu.