Publicado 17/12/2021 16:19

Rio - Ventilado como possível reforço do Corinthians, o atacante Edinson Cavani deverá seguir no futebol europeu e reforçar o Barcelona. De acordo com o 'TyC Sports', o uruguaio recusou uma oferta do Boca Juniors e está encaminhado para defender o clube espanhol no começo do ano que vem.

Cavani, de 34 anos, não vive um bom momento pelo Manchester United. Ele atuou em oito jogos na temporada e fez apenas um gol. O uruguaio chegou ao clube inglês na temporada passada. No total, ele atuou em 47 jogos, marcou 18 gols e deu 5 assistências pelos Red Devils.

Estrela do futebol uruguaio, Cavani atua no futebol europeu desde 2006 quando deixou o Danúbio para acertar com o Palermo, da Itália. Seu melhor momento foi com a camisa do PSG, clube que defendeu de 2013 a 2020.