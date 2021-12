Zagueiro paraguaio é sondado por Fluminense e Vasco para 2022, diz site - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 16/12/2021 18:52

Rio - O zagueiro Cristian Báez, de 31 anos, do Libertad, do Paraguai, tem o desejo de atuar no futebol brasileiro para a próxima temporada. De acordo com o portal "Torcedores.com", seis clubes monitoram o atleta, entre eles, Fluminense e Vasco.

Em 2020, Cristian Báez atuava no Guaraní-PAR, onde marcou sete gols. Nesta temporada, o jogador teve mais destaque quando representou o Libertad. Em 2021, o atleta disputou 35 partidas, não marcou gols, mas se destacou pela força ofensiva.

No entanto, o clube que pode ficar próximo de um acerto com o zagueiro, é o América-MG e Atlético-GO, que estão com conversas mais adiantadas para fechar a contratação. O atleta pode chegar ao Brasil sem custos, o que chamou a atenção do clube mineiro para poder finalizar a negociação, a fim de fortalecer o elenco para a Libertadores.