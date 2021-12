Edimar - Divulgação

Publicado 16/12/2021 17:53

Rio - Buscando reforçar seus elencos para o ano de 2022, Botafogo e Vasco estão de olho na contratação do lateral Edimar, de 35 anos, que disputou o Brasileirão deste ano pelo Red Bull Bragantino. A informação é do repórter Diego Pérez, que cobre o dia a dia do time paulista.

Edimar tem contrato com o Bragantino até o fim deste ano e não terá seu contrato renovado. O jogador estava no clube desde 2019 e disputou 112 partidas, com três gols marcados e seis assistências.

Além do Bragantino, Edimar também coleciona passagens pelo Cruzeiro, clube que o revelou, e pelo São Paulo.