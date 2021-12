Marcelo, do Real Madrid - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2021 17:00

Rio - Com futuro indefinido no Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo se tornou sonho de clubes cariocas como Fluminense e Botafogo. A imprensa espanhola chegou a afirmar que o jogador, de 33 anos, poderia retornar para o clube das Laranjeiras, porém, o destino do veterano não deverá ser o futebol brasileiro.

De acordo com informações do portal "Jogada10", Marcelo ainda alimenta o interesse de seguir no Real Madrid, mas caso não tenha o seu contrato renovado, o lateral deseja se transferir para o futebol dos Estados Unidos.

Um dos maiores ídolos da história recente do Real, Marcelo perdeu espaço no elenco e não deverá ter seu vínculo renovado pelo clube. Ele tem contrato com o maior campeão da Europa até o meio de 2022.