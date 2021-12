Anderson Conceição está no Cuiabá desde 2019 - AssCom Dourado

Publicado 16/12/2021 17:18

A movimentação em busca de contratações para 2022 finalmente começou a andar no Vasco. Depois de encaminhar o acerto com Yuri, volante do CSA, o Vasco negocia com Anderson Conceição, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. A informação é do site 'GE'.



O Gigante da Colina tem concorrentes pelo zagueiro de 32 anos. Apesar de ter contrato até 2022 com o Cuiabá, Anderson Conceição perdeu espaço em 2021 e disputou apenas 27 partidas, o que pode facilitar a sua saída.



Nesta temporada, o Vasco também trouxe um zagueiro do Cuiabá que não tinha muitas oportunidades: Walber, que não agradou e não teve o contrato renovado. Ernando é outro defensor que deixará o clube e Leandro Castan deve seguir pelo mesmo caminho.

Ou seja, a zaga será uma das prioridades da diretoria vascaína, que também está atrás de atacantes. Diego Souza, que deixará o Grêmio é avaliado como uma opção para o lugar de Germán Cano.