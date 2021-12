Jorge Recalde - Divulgação

Publicado 16/12/2021 14:34

Mirando um substituto após o 'adeus' de Germán Cano, o Vasco realizou uma proposta de contrato para um novo gringo. Trata-se do paraguaio Jorge Recalde, que defende as cores do Olimpia. A informação é do jornalista Andrés Rolón.

Aos 29 anos, o atacante, que sempre atuou no Paraguai, se empolgou com a ação do clube carioca e viu como positiva uma possível transferência. Entretanto, o Olimpia pretende ser uma pedra no caminho, já que tem planos com o atleta e não quer permitir a liberação.

Um fator que pode ser importante para um futuro acordo é o empresário do atleta. Régis Marques tem boa relação com os dirigentes do Vasco e pode ser uma ponte para o acerto entre o paraguaio com o time do Rio de Janeiro.

No ano de 2021, Jorge Recalde chegou a ser oferecido ao Grêmio, mas o clube gaúcho desistiu do negócio. Pelo Olimpia, o jogador está em sua segunda temporada seguida.

No geral, são 28 gols anotados e três assistências em 67 partidas disputadas pelo time de Assunção.