Publicado 16/12/2021 09:30 | Atualizado 16/12/2021 09:32

Rio - O Vasco segue observando nomes para reforçar o elenco para a próxima temporada. De acordo com o portal "Raiz Tricolor", o Cruzmaltino sondou o atacante Lucca, de 31 anos, que pertence ao Tricolor. Ele foi o segundo atleta do Flu sondado pelo rival nos últimos dias, o primeiro foi o goleiro Muriel.

Lucca tem contrato com o Tricolor até abril de 2022. O Flu teria oferecido a possibilidade de pagar parte dos salários do atacante até o fim do seu vínculo, depois, o Vasco arcaria com os vencimentos de forma integral, porém, os valores acabaram assustando o clube de São Januário.

O atacante chegou ao Fluminense no meio de 2020 e nunca conseguiu conquistar os torcedores do clube carioca. Ele já defendeu equipes importante como Internacional e Corinthians. Na última temporada, o atacante atuou em 36 partidas e fez três gols.