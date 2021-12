Diego Souza no Vasco - AFP

Publicado 16/12/2021 12:50

Rio - O desejo da torcida do Vasco pode se tornar realidade em breve. Após os cruzmaltinos fazerem uma campanha nas redes sociais pela contratação de Diego Souza, o clube se animou com uma possível volta do jogador e pretende fazer uma proposta a ele, que teve sua saída anunciada pelo Grêmio na última quarta-feira. A informação é do site "GE".

Diego agrada à diretoria por conta de sua identificação com o clube, que defendeu entre 2011 e 2012. A cúpula acredita que sua presença em campo pode inflar a torcida.

Apesar da animação, a questão financeira pode pesar em uma possível negociação. O Vasco não tem condições de pagar um alto salário a Diego e ele teria que se readequar à realidade do clube, que dispensou jogadores para enxugar a folha salarial, entre eles Germán Cano.

Apesar do rebaixamento do Grêmio, Diego Souza se destacou em 2021, marcando 24 gols. O bom desempenho fez o atacante repensar a aposentadoria, que seria no fim deste ano.