Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 16/12/2021 20:53 | Atualizado 16/12/2021 20:55

Rio - O centroavante Diego Souza, de 36 anos, pode retornar ao Vasco na próxima temporada para disputar o Brasileirão da Série B. A diretoria do Cruz-Maltino planeja estabelecer uma engenharia financeira para contratar o veterano. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

O jogador foi dispensado pelo Grêmio, ao lado de Rafinha e Cortez, na última quarta-feira, e está livre no mercado. Por outro lado, o alto salário de Diego Souza pode dificultar a negociação, pelo fato de que o centroavante recebia R$ 500 mil, enquanto o ex-jogador Germán Cano, tinha vencimento no valor de R$ 300 mil. A intenção da diretoria cruz-maltina é de reduzir para o mesmo valor do atacante argentino, sem fazer uma mudança brusca.

Além desse empecilho, o Vasco pode sofrer a concorrência do Sport, que também deseja o retorno do atleta ao Leão da Ilha na próxima temporada, apesar do presidente Yuri Romão ressaltar para "cair na real", diante da péssima situação financeira. No entanto, caso tenha aval do treinador Gustavo Florentín, a diretoria pode negociar um contrato na realidade do clube nordestino.