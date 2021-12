Torcedor recebe camisa do Palmeiras com a frase "sem Mundial" - Reprodução

Publicado 16/12/2021 19:19

Rio - Um torcedor passou por uma situação inusitada ao comprar uma camisa do Palmeiras pela Internet. Edson Guimarães, que é santista, adquiriu a peça no site da Netshoes para dar de presente a uma pessoa e pediu para que ela fosse personalizada com o nome Chico. No entanto, ao receber a compra nesta quinta-feira, ele se deparou com a frase "sem Mundial" na vstimenta.

"Olá, Netshoes! O que vocês têm a me dizer sobre uma camisa do Palmeiras que eu comprei no site de vocês, e que me enviaram com a personalização “SEM MUNDIAL”, sendo que pedi “10 - CHICO”, pois era um presente? Os clientes de vocês viraram o que?", escreveu Edson em seu Twitter.

A Netshoes se desculpou pelo ocorrido e alegou que o produto foi trocado com o de outro cliente.