Pelé disse estar cada vez melhor - Reprodução/Twitter Pelé

Publicado 23/12/2021 16:35

Rio - Uma boa notícia alegrou o mundo do futebol nesta quinta-feira. O rei do futebol, Pelé, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador estava internado para continuar o tratamento contra um tumor no cólon, que faz parte do intestino.

O eterno camisa 10 da seleção havia sido internado na primeira semana de dezembro. Pelé tinha como objetivo fazer o máximo de exames e procedimentos possíveis antes das festas de fim de ano, para assim, se reunir com a família sem ter que retornar ao hospital.

Em nota, a equipe médica do Albert Einsten afirmou que Pelé se encontra estável e que seguirá o tratamento contra o câncer:

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano."