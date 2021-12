Craque Neto, ex-jogador e apresentador - Foto: Reprodução/Band

Publicado 24/12/2021 19:38

São Paulo - A relação nada amistosa entre Neto e Deyverson ganhou mais um capítulo amargo nesta sexta-feira. Depois de falar que quebraria o dedo do atacante do Palmeiras, o apresentador do 'Os Donos da Bola', da Band, voltou a ameaçar o herói do bicampeonato da Libertadores.

"Aí entrou o Deyverson e fez aquele sinal para mim. Deyverson, por que você não fez o sinal para mim quando você veio na Band, seu babaca? Por que não fez aqui? Aí você vem falar de Deus, vamos perdoar. O dia que eu te encontrar vou te arrebentar, velho. O dia que eu encontrar você pessoalmente, você vai ver o que vai acontecer com você. Porque tem de ser homem, aqui e lá. Mas como é natal, vou te perdoar, só hoje. Se eu te encontrar na rua, vou pegar você e você vai ver o que eu vou fazer. Depois vem e quer dar uma de gostosão, falar de Deus", disparou Craque Neto.

O ex-jogador se refere ao episódio em que Deyverson mostrou o dedo do meio para o apresentador durante uma chamada de vídeo com o goleiro Jailson, em festa que marcou a saída do goleiro do time alviverde. Na época, Neto já tinha ameaçado o atacante ao vivo.

"Deixa eu te dar um recado, Deyverson. Tava tendo a festa de despedida do Jailson e eu mandei um beijo pra mãe dele no FaceTime e você apontou o dedo do meio pra mim. Na próxima vez que você vier aqui na Band, venha mostrar pessoalmente. Eu quebro seu dedo", disse.

"Isso pra não falar que você vai apanhar de mim, quando e aonde eu te encontrar. O que você fez está guardado comigo. Depois você vem falar que vamos perdoar… perdoar é o caramba, irmão! Vamos parar de falsidade, se você fizer o gol do título mundial, vem aqui na Band, mas não no meu programa. Vou te esperar na portaria, quero ver se tem coragem de entrar", ameaçou o apresentador do 'Os Donos da Bola'.