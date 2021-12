Técnico Pep Guardiola - Foto: Lindsey Parnaby/AFP

Publicado 24/12/2021 17:06

Manchester (ING) - Treinador do Manchester City, Pep Guardiola reclamou do calendário da Inglaterra, que prevê três jogos do time entre os dias 26/12 e 1/1. Isto em meio a um surto de Covid-19 no país, o que tem feito jogos serem adiados nesta reta final de ano. Ele sugeriu que uma solução para isso seja uma greve.

"Talvez seja preciso que os jogadores e os treinadores se unam para fazer uma greve ou algo do gênero. Já entendemos que nada vai ser resolvido só com palavras", destacou Guardiola, em entrevista coletiva pré-jogo com o Leicester, nesta sexta-feira.



O treinador alemão falou ainda que os jogadores precisam descansar nesta virada de ano. Em outros países da Europa, o calendário tem uma pausa par as festividades.



"A Uefa, a Fifa, a Premier League, os detentores de direitos de transmissão televisiva e o negócio parecem ser mais importantes do que o bem-estar dos jogadores. No início desta temporada, eu não tinha jogadores disponíveis para jogar (devido à realização da Eurocopa). Tinha somente 10 jogadores. Isto desvirtua a competição, não é justo. No entanto, os jogadores precisam de férias, de descansar duas ou três semanas", concluiu Pep.

O Manchester City é o atual campeão e líder do Campeonato Inglês, com 44 pontos em 18 jogos. O segundo é o Liverpool, com 41. Os citizens vão encerrar o primeiro turno da Premier League no próximo domingo, contra o citado Leicester, em Manchester. Depois, encara o Brentford e o Arsenal, ambos fora de casa, nos dias 29/12 e 1/11, também pela Premier League.