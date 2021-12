Jorge Jesus está com futuro indefinido no Benfica - Divulgação/Benfica

Jorge Jesus está com futuro indefinido no BenficaDivulgação/Benfica

Publicado 24/12/2021 14:54

Na reunião que aconteceu nesta sexta-feira, véspera de Natal, o Benfica optou por manter Jorge Jesus no comando da equipe. É o que garante o jornal português 'Record', informando que o treinador participou do encontro com dirigentes do clube.

O presidente do Benfica, Rui Costa, teve longa conversa com Jesus, de acordo com a publicação. Apesar da pressão da torcida, que pede a saída, o clube optou por mantê-lo, pelo menos até o próximo clássico com o Porto, dia 30, pelo Campeonato Português.



A situação parecia insustentável após a derrota por 3 a 0 para o mesmo rival, na eliminação na Taça de Portugal, quinta-feira. Mas a questão financeira - alta multa rescisória - é um complicador mesmo com a má campanha na temporada.



Além disso, os dirigentes do Benfica sabem que demitindo o treinador abrirão caminho para ele acertar com o Flamengo. E os portugueses ficaram muito incomodados com a postura dos representantes do Rubro-Negro (Marcos Braz e Bruno Spindel) na viagem a Portugal.



Os dirigentes do Flamengo continuam no país até pelo menos o dia 30, com a esperança de que um novo resultado ruim no clássico possa mudar o panorama atual desenhado pelo jornal 'Record'.