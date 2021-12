Carlos Carvalhal é técnico do Braga - Foto: Geoff Caddick/AFP

Publicado 24/12/2021 12:23

Mesmo com a segunda eliminação em apenas uma semana, desta vez na Taça de Portugal, o Braga não pretende tirar Carlos Carvalhal do comando da equipe no momento. O treinador português era uma das opções do Flamengo caso não consiga recontratar Jorge Jesus, mas não poderá mais ser o plano B.

O próprio presidente do Braga, António Salvador, foi quem confirmou a permanência de Carvalhal, pelo menos até o fim da atual temporada, ou seja, em junho. O dirigente chegou a se reunir na quarta-feira com os representantes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, para conversar sobre um a possível liberação.



"É ponto de honra que o mister Carvalhal vai continuar no Braga. É com estes (jogadores e comissão técnica) que vamos até ao fim. Não temos dado a resposta que gostaríamos, mas vamos dá-la daqui para a frente", arantiu Salvador ao jornal português 'Record'.