Jorge Jesus está pressionado no BenficaCátia Luís / Benfica

Publicado 24/12/2021 11:13 | Atualizado 24/12/2021 11:14

A pressão sobre Jorge Jesus aumentou ainda mais com a derrota por 3 a 0 para o Porto, na eliminação da Taça de Portugal, mas o discurso continua o mesmo. Com o treinador suspenso, quem deu entrevista após o jogo de quinta-feira foi o auxiliar João de Deus, que mais uma vez foi perguntado sobre um possível retorno ao Flamengo e disse que o Mister irá cumprir seu contrato com o Benfica.

"Perdemos um jogo, é verdade que estamos todos muito tristes e frustrados com o resultado. Mas a ideia, o intuito não se altera. Não vivemos do estado de espírito, ok? Vivemos do trabalho diário, das conquistas, quando conseguimos ter, e vivemos de melhorar e tentar melhorar a cada dia. Eu posso lhe responder: digo que sim (que manterá o contrato), mas acho que nem vale a pena", afirmou o auxiliar, incomodado com o questionamento.



Nesta sexta, o jornal 'A Bola' informou que dirigentes do Benfica irão se reunir para avaliar a situação de Jorge Jesus.



Sem clima com os torcedores, que pedem sua saída desde o início do mês, Jorge Jesus viu sua situação ficar ainda mais complicada no Benfica, com protestos contra ele nas redes sociais - que tiveram o apoio dos rubro-negros. A conversa com dirigentes do Flamengo por seu retorno complicam ainda mais a situação.



Marcos Braz e Bruno Spindel, inclusive, estiveram no Estádio do Dragão para ver o jogo e resolveram ficar em Portugal até o fim do ano, aguardando por uma definição sobre o futuro de Jesus, que terá mais um clássico contra o Porto, desta vez pelo Campeonato Português, no dia 30.