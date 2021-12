Jorge Jesus está com futuro indefinido no Benfica - Divulgação/Benfica

Jorge Jesus está com futuro indefinido no BenficaDivulgação/Benfica

Publicado 24/12/2021 10:05

Com a pressão cada vez maior dos torcedores após a derrota por 3 a 0 - e eliminação - no clássico com o Porto, além do incômodo com toda a situação envolvendo as conversas com dirigentes do Flamengo, a diretoria do Benfica irá se reunir nesta sexta-feira, véspera de Natal, para definir o futuro de Jorge Jesus. A informação é do jornal português 'A Bola' que levanta a possibilidade de o treinador nem sequer comandar o time no outro clássico com o Porto, desta vez pelo Campeonato Português, dia 30.

De acordo com a publicação, os dirigentes do Benfica conversarão nas próximas horas para analisar o momento da equipe e se Jesus tem condições de continuar no comando. Há grande incômodo principalmente pela postura dos dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, de estarem em Portugal para tentar levar de volta o treinador, ídolo dos rubro-negros.



Inclusive, Jesus recebeu em sua casa os dois dirigentes na quarta-feira e já teria dado o sinal verde para eles negociarem com o Benfica, segundo a imprensa portuguesa. Entretanto, o treinador negou essa informação e garantiu que pretende cumprir seu contrato com o Benfica, que vai até o fim de junho.