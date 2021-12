Troféu da Série A - Divulgação / CBF

Publicado 24/12/2021 18:00

Goiânia - Cria do Botafogo, o goleiro Renan, que disputou a última temporada pelo Ludogorets, da Bulgária, é o novo reforço do Atlético-GO. Com contrato de um ano, Renan chega para substituir Fernando Miguel, titular do Dragão no último Campeonato Brasileiro.

Nos últimos dias, o nome de Renan foi vinculado mais uma vez ao Botafogo, que chegou a abrir negociações para repatriar o arqueiro antes de anunciar a renovação do ídolo Gatito Fernández. Com a extensão contratual do paraguaio, as tratativas foram encerradas.

Formado nas categorias de base do clube carioca, Renan disputou 89 partidas pelo Ludogorets, não sofreu gols em 43 oportunidades e conquistou sete títulos nacionais entre Campeonato Búlgaro e Copa da Bulgária.

O arqueiro de 32 anos foi anunciado na manhã desta sexta-feira (24) e é a quarta contratação do Atlético-GO para 2022. Antes dele, os volantes Edson e Ramon, além do atacante Dellatorre foram contratados.