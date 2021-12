Raniel - Foto: Ivan Storti/Santos FC

Publicado 24/12/2021 19:01

Rio - Reformulando seu elenco para 2022, o Vasco encaminhou mais duas contratações. De acordo com o site "GE", o Gigante da Colina tem acordos encaminhados com Vitinho, meio-campista do Corinthians, e Raniel, atacante que pertence ao Santos. A dupla chega por empréstimo até o fim de 2022.

No início da semana, a equipe do Jornal O Dia informou o encaminhamento do acordo com Raniel. O Vasco, por sua vez, irá arcar com 50% dos vencimentos do atleta do Santos. O jogador ganhou projeção nacional pelo Cruzeiro, quando foi bicampeão da Copa do Brasil e um dos destaques da segunda conquista, em 2018.

Já o meia Vitinho, do Corinthians, surgiu nas categorias de base do clube paulista. Incorporado ao elenco profissional, será emprestado ao clube carioca para ganhar experiência e rodagem, já que o Timão vê poucas oportunidades para o jovem em 2022 com a chegada de grandes jogadores para a posição.

Até o momento, o Vasco anunciou o goleiro Thiago Rodrigues (CSA), os zagueiros Anderson Conceição (Cuiabá) e Luís Cangá (Delfin), o lateral-esquerdo Edimar (Bragantino), o volante Yuri Lara (CSA) e o meia Isaque (Grêmio).