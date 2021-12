Vasco fecha a contratação do meia Isaque, do Grêmio, por empréstimo de um ano - Divulgação

Vasco fecha a contratação do meia Isaque, do Grêmio, por empréstimo de um ano Divulgação

Publicado 23/12/2021 18:02

Rio - Nesta quinta-feira, o Vasco anunciou mais um reforço para a próxima temporada. O Cruzmaltino acertou a contratação do meia Isaque, que pertence ao Grêmio. O jogador, de 24 anos, ficará emprestado ao time da Colina por um ano, ou seja, até dezembro de 2022.

Vasco acerta a contratação do meio-campo Isaque.



https://t.co/TkB7EVNz8R#VascoDaGama pic.twitter.com/87oPn4e3St — Vasco da Gama (@VascodaGama) December 23, 2021 Apesar de pertencer ao Grêmio, Isaque disputou o último Campeonato Brasileiro pelo América-MG. Além do time mineiro, o meia também passou pelo Fortaleza no início deste ano, e conquistou o campeonato cearense.

Isaque fez parte do elenco do Grêmio tricampeão gaúcho (2018, 2019 e 2020), e foi campeão da Recopa Sul-americana de 2018 pelo Tricolor. Desde que fez sua estreia profissional no clube, foram 49 partidas com sete gols anotados.

Agora Isaque se junta aos outros cincos reforços já confirmados pelo Vasco para a próxima temporada. Além do meia, o goleiro Thiago Rodrigues (CSA), os zagueiros Luís Canjá (Delfin) e Anderson Conceição (Cuiabá), o lateral Edimar (Bragantino) e o volante Yuri Lara (CSA), também já foram anunciados pelo clube.