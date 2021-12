Jorge Salgado - Divulgação / Vasco

Jorge SalgadoDivulgação / Vasco

Publicado 23/12/2021 11:51

Rio - Em busca de reforços para a temporada de 2022, o Vasco sondou o atacante Felipe Vizeu, de 24 anos, revelado pelo Flamengo. O Cruzmaltino não abriu negociações, mas tem interesse no atleta, que na última temporada defendeu o Yokohama FC, do futebol japonês.

O técnico do Vasco, Zé Ricardo entrou em contato com o jogador recentemente. Os dois trabalharam juntos no Flamengo em 2017, sendo campeões do Carioca naquele ano. Vizeu deixou o Rubro-Negro na temporada seguinte rumo a Udinese, da Itália.

No futebol europeu, o atacante não conseguiu destaque e acabou emprestado ao Grêmio e ao Ceará. Não conseguiu repetir os bons momentos de Flamengo nestes clubes. Além disso, Vizeu também teve uma passagem pelo futebol russo.