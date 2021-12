Gol perdido na Libertadores marcou passagem de Diego Souza pelo Vasco - Reprodução / TV Globo

Publicado 21/12/2021 19:06

Rio - Depois de anunciar quatro reforços, o Vasco segue o planejamento para apresentar novas contratações antes do fim deste ano. A volta do atacante Diego Souza é tida como o grande reforço do clube para próxima temporada. Segundo informações do portal "globo esporte", o clube já apresentou um projeto ao jogador, e com cautela e paciência, segue as negociações.

De férias com a família em Orlando, Diego Souza não tem tido pressa em decidir seu futuro. A única decisão tomada pelo ex-camisa 10 do Vasco, é de que o projeto que ele vai fechar é um que seja competitivo, onde ele possa brigar por títulos. Além do Cruzmaltino, o Sport também tem interesse no jogador.

Carlos Brazil, gerente de futebol do Vasco, é quem tem comandado o mercado do clube e quem está negociando com os representantes do jogador. Internamente é consenso que as negociações têm sido mais devagar devido a Diego Souza estar fora do país.

Quem também tem ajudado nas tratativas para repatriar Diego Souza, é Nenê, jogador do Vasco. Os dois são amigos, e já atuaram juntos no São Paulo em 2019, e o meia tem feito um lobby para que o atacante retorne ao clube para a próxima temporada.

Mesmo sem ver com otimismo a negociação, o trabalho tem sido feito e o clube também se apoia na torcida. Há uma mobilização por parte dos torcedores para que Diego retorne, e o carinho do atacante pelo clube pode ser um fator decisivo.