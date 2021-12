Presidente Jorge Salgado após conquista da base do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 20/12/2021 13:22

Rio - De olho na contratação do atacante Iury Castilho, de 26 anos, que disputou a última temporada pelo CSA, de Alagoas, o Vasco precisará vencer a concorrência de clubes da Série A para fechar com o jogador. As informações são do SporTV.

De acordo com a emissora, o Portimonense, clube de Portugal, que detém os direitos do atacante recusou uma oferta do Coritiba por Iury. Além da equipe paranaense, que conseguiu o acesso para a Série A, o Ceará é outra equipe interessada no jogador.

Revelado pelo Avaí, Iury Castilho atuou no Mundo Árabe, no futebol japonês, no futebol da Ucrânia e em Portugal, antes de chegar ao CSA. Pelo clube alagoano, ele marcou 11 gols na temporada, sendo dez na Série B. Ao todo, o atacante atuou em 45 partidas na temporada de 2021.