Raniel - Foto: Ivan Storti/Santos FC

Publicado 19/12/2021 16:48

Rio - O Vasco ainda tem interesse de contratar o atacante Raniel, do Santos. De acordo com a Rádio Itatiaia, o jogador queria voltar ao Cruzeiro e esteve perto de ter seu desejo realizado após ser oferecido, mas a diretoria do clube mineiro preferiu não abrir negociação.

O fato de Raniel ter convivido com lesões e atuado pouco pelo Santos em 2021 pesaram para o Cruzeiro. Além disso, o salário do atacante foi considerado fora dos padrões do clube mineiro.

Além de Raniel, o Vasco também tem como alvo os atacantes Caio Dantas, do Náutico, e Zé Roberto, do Atlético-GO.