Luís Cangá é o novo reforço do VascoReprodução

Publicado 18/12/2021 12:17

Rio - O Vasco oficializou, na manhã deste sábado, a contratação do zagueiro Luís Cangá, que estava no Delfim. O equatoriano chega ao time carioca com um contrato de três meses para a disputa do Carioca, com opção de renovação até o fim do ano.

Cangá disputou 29 jogos pelo Delfim neste ano, com dois gols marcados. O defensor se caracteriza pelo bom posicionamento e por cobrar faltas e pênaltis.

Além de Cangá, o Vasco já anunciou as contratações do volante Yuri Lara e do goleiro Thiago Rodrigues, ambos do CSA.