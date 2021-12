Jorge Salgado, presidente do Vasco - João Pedro Isidro / Vasco

Jorge Salgado, presidente do VascoJoão Pedro Isidro / Vasco

Publicado 17/12/2021 11:20 | Atualizado 17/12/2021 11:29

Depois da barca de 10 nomes, o Vasco enfim anunciou a primeira contratação para o elenco de 2022. Destaque do CSA na Série B, Yuri Lara assinou contrato de um ano com o Gigante da Colina e se junta ao técnico Zé Ricardo e ao gerente geral, Carlos Brazil, como novidades até o momento para a próxima temporada.

Yuri Lara é a primeira contratação do Vasco Divulgação/Vasco

Aos 27 anos, o volante foi o líder de desarmes na Série B. Em 2018, Yuri ajudou o CSA a subir para a Primeira Divisão e depois passou por Bahia, Tochigi (JAP), Oeste e Ferroviária, até retornar em 2021 ao clube alagoano.



Formado pelas divisões de base do Olaria, o volante voltará a jogar no futebol carioca e é a primeira novidade na reformulação do elenco, que já se despediu de 10 jogadores. O Vasco também negocia com os zagueiros Anderson Conceição, do Cuiabá, e do equatoriano Luis Cangá, o Delfin (EQU). Para o ataque, a diretoria tem interesse em Diego Souza e pretende renovar com Daniel Amorim.



FICHA TÉCNICA:

Nome completo: Yuri Lima Lara

Apelido: Yuri

Data de Nascimento: 20/04/1994 (27 anos)

Local de Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,73 m

Posição: Volante

Clubes: Olaria (RJ), Bahia, CSA, Bahia, Tochigi (JAP), Oeste (SP), Ferroviária (SP), CSA e Vasco