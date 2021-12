Rafael Marques está livre no mercado - Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 17/12/2021 20:41

Rio - O centroavante Rafael Marques, de 38 anos, ex-Botafogo, foi oferecido pelo empresário Eduardo Uram ao Vasco, mas o Cruz-Maltino não demonstrou nenhum interesse em contar com o jogador para a próxima temporada. No entanto, caso tenha aval do técnico Zé Ricardo, o clube carioca vai abrir as conversas com o veterano. A informação é do portal "Torcedores.com".

O jogador está livre no mercado após deixar o Botafogo-PB, em novembro. No currículo, Rafael Marques passou também por Cruzeiro e Palmeiras. Ainda de acordo com o portal, o atleta estaria disposto a facilitar o acerto para disputar o Brasileirão da Série B pelo Vasco.

Por outro lado, o Vasco ainda projeta manter o atacante Daniel Amorim, que pertence ao Tombense-MG. Enquanto não resolver a situação do jogador, o Cruz-Maltino não deve correr atrás de Rafael Marques.