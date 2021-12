Raniel - Foto: Ivan Storti/Santos FC

RanielFoto: Ivan Storti/Santos FC

Publicado 19/12/2021 13:09

Rio - O atacante Raniel dificilmente vestirá a camisa do Vasco em 2022. Segundo a Rádio Itatiaia, a diretoria do Cruzeiro avançou nas conversas com o Santos para contratar o jogador e, ao que tudo indica, ele será o primeiro reforço do clube após a venda para Ronaldo Fenômeno.

Além do Vasco, o CSA também demonstrou interesse em Raniel. No entanto, o atacante preferiu retornar ao Cruzeiro, clube onde já viveu bom momento entre 2018 e 2019.

Sem Raniel, o Vasco deve concentrar suas forças no atacante Caio Dantas, do Náutico. O Cruzmaltino já fez proposta ao time pernambucano pelo jogador.