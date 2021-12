Edimar - Divulgação

Publicado 18/12/2021 13:06

Rio - O Vasco anunciou, neste sábado, a chegada de seu quarto reforço para 2022. Trata-se do lateral esquerdo Edimar, de 35 anos, que disputou o último Brasileirão pelo Red Bull Bragantino.

No Bragantino há três temporadas, Edimar foi um dos destaques da equipe que conseguiu o acesso à Série A em 2019. Neste ano, esteve em campo pelo time paulista em 44 jogos. Ele coleciona passagens por Cruzeiro e São Paulo.

Até o momento, o Vasco anunciou também as contratações do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Yuri, ambos do CSA, e do zagueiro equatoriano Luís Cangá, que estava no Delfim.