Além de Vasco, Zé Ricardo comandou Flamengo e Botafogo no futebol carioca - Paulo Fernandes/ Vasco/ Divulgação

Publicado 19/12/2021 15:58

Zé Roberto, atacante do Atlético-GO Heber Gomes/ACG Rio - O Vasco segue em busca de reforços para o ataque. Após se interessar pela contratação de Raniel, do Santos, e Caio Dantas, do Náutico, o Cruzmaltino está de olho em Zé Roberto, que disputou o último Brasileirão pelo Atlético-GO. A informação é da Rádio Tupi.

Segundo o veículo, a negociação é considerada difícil. Porém, em entrevista à Rádio Sagres 730, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, admitiu que Zé Roberto deseja deixar o clube em 2022.

"Há uma vontade do Zé de buscar novos ares. Nós investimos uma quantia nele, vamos analisar friamente. ele tem umas duas ou três propostas, vamos buscar alternativas", declarou.

Até o momento, o Vasco anunciou as contratações do goleiro Thiago Rodrigues, do zagueiro Luís Cangá, do lateral Edimar e do volante Yuri Lara.