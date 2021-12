Presidente do Vasco, Jorge Salgado está pressionado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 21/12/2021 12:00

Rio - Enquanto acerta com reforços para a temporada de 2022, o Vasco também segue a sua reformulação fora de campo. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruzmaltino está bem perto de fechar com Eduardo Húngaro para assumir a função de Coordenador Técnico do time profissional.

Recentemente, o clube carioca acertou a contratação de Carlos Brazil para o cargo de gerente geral. Brazil trabalhou com Húngaro na base do Cruzmaltino e os dois estavam no Corinthians. Segundo o canal, a negociação está em andamento e deverá ser anunciada nos próximos dias.

Eduardo Húngaro teve experiências também como técnico. A mais famosa aconteceu no Botafogo na temporada de 2014. O técnico teve a oportunidade de iniciar a temporada no comando do Glorioso. Depois, ele passou por clubes de menos investimento como a Cabofriense e o River, do Piauí.