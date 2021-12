Fernando Miguel chegou ao Vasco em 2018 e foi emprestado em 2021 - Arquivo / Agência O Dia

Fora dos planos devido ao salário alto desde a queda para a Série B, Fernando Miguel negocia a rescisão de contrato com o Vasco. O goleiro, que tem contrato até o fim de 2022, estava emprestado ao Atlético-GO nesta temporada e a diretoria vascaína busca um acordo amigável para quitar suas dívidas com o jogador, segundo o canal 'Atenção, Vascaínos'.

Na semana passada, o Vasco anunciou a contratação de Thiago Rodrigues, do CSA, e não teve manter Vanderlei para 2022. Com uma nova Série B pelo caminho, o retorno de Fernando Miguel não seria possível financeiramente e uma diminuição da dívida é vista com bons olhos e melhor opção do que tentar envolvê-lo em negociação por alguma contratação.



O goleiro chegou ao Vasco em 2018, inicialmente para ser reserva de Martín Silva, mas depois assumiu a titularidade e não perdeu mais em 2019 e 2020.