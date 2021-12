Zé Ricardo, Jorge Salgado e Carlos Brazil em coletiva no Vasco - Reprodução/VascoTV

Zé Ricardo, Jorge Salgado e Carlos Brazil em coletiva no VascoReprodução/VascoTV

Publicado 22/12/2021 12:23

Em coletiva de apresentação do técnico Zé Ricardo, o Vasco também anunciou como ficará a estrutura do departamento de futebol para 2022. Sem conseguir contratar um diretor-executivo, o Cruzmaltino deixará a pasta sob o comando de Carlos Brazil, gerente geral. Ele já estava responsável pelo planejamento do elenco desde que chegou.

Em relação ao diretor de futebol, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, não descartou a contratação de um profissional ao longo do ano. A decisão de deixar Brazil na pasta aconteceu após o clube receber várias negativas (Anderson Barros, Alexandre Mattos, Eduardo Freeland, Juninho Pernambucano e Jorge Macedo).



"Fizemos contatos para ter um diretor de futebol, não conseguimos. Os profissionais não puderam atender nosso convite naquele momento. Sentimos que poderíamos começar o ano com o Brazil como gerente geral de futebol. E no decorrer desse processo vamos analisar o que vai acontecer, se vamos com Brazil ou se traremos algum diretor", afirmou Salgado.



O clube também anunciou o retorno de Eduardo Hungaro, que já foi técnico do Botafogo, para o cargo de coordenador técnico. Ele irá ajudar Brazil no dia a dia. Também foram confirmados os novos membros da comissão técnica. Cléber dos Santos chega com Zé Ricardo para ser o auxiliar. Sandro Gomes e Emilio Faro também terão a função.



O novo preparador físico será Fábio Eiras, que estava no Botafogo, e Daniel Crizel foi mantido como preparador de goleiros, com Alberto Quitete como auxiliar.