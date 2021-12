Zé Ricardo foi apresentado como novo treinador do Vasco - Reprodução/VascoTV

Publicado 22/12/2021 11:53

De volta ao Vasco após quase três anos e meio, Zé Ricardo chega com uma missão muito mais difícil do que a de levar o clube de volta à Libertadores, como fez em 2017. Desta vez com o objetivo de recuperar o Gigante da Colina e levá-lo de volta à Primeira Divisão, o treinador trabalhará desde o início com a reformulação e montagem do elenco.



"Participar de uma formulação de elenco e reformulação de departamento de futebol é sempre muito desafiante mas também gratificante. É um grande desafio mas eu considero a maior oportunidade da minha vida, da minha carreira. Sempre fui muito feliz no Vasco e espero que a gente possa construir um ambiente para trazer felicidade para todos", afirmou o treinador.



Ao lado de Carloz Brazil, Zé Ricardo terá uma dura missão de reformulação do elenco. Já saíram 10 jogadores e mais ainda deixarãso o clube. Por enquanto, chegaram quatro: Thiago Fernandes e Yuri, do CSA, Luis Cangá, do Delfim (EQU) e Edimar, do Bragantino. E mais nomes virão, seguindo um perfil que o treinador entende ser necessário para o momento.



"A torcida está machucada, mas temos o dever de fazer com que a torcida retorne aos poucos a São Januário, agora é a nossa vez de fazer o inverso, montar uma equipe competitiva. Eu entendo que tendo uma equipe saudável e competitiva é fundamental. Por isso temos trabalhado com análise de desempenho e mercado para trazermos atletas com essas característica, afirmou Zé Ricardo, complementando.



"Tenho certeza que os atletas que estão vindo para o Vasco já entenderam sabem o quão é importante vestir a camisa do Vasco da Gama. É muito importante voltar e levar o Vasco para a Primeira Divisão".