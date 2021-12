Vasco monitora a situação de Diego Souza, que está no Grêmio - Lucas Uebel/Gremio FBPA

Publicado 22/12/2021 14:00

Sem Germán Cano, Diego Souza é uma das grandes apostas do Vasco para ter um jogador experiente e que lidere a equipe na temporada de 2022. Durante a coletiva de apresentação do técnico Zé Ricardo, os dirigentes confirmaram o interesse no atacante, mas reforçaram que ele precisa se adequar à situação financeira do clube.



"Vasco tem interesse em qualquer jogador que se destaque. Temos restrição de orçamento. Se avançar e se ele (Diego) tiver em linha com nossas possibilidades, será muito bom que possa vir fazer parte do elenco em 2022", afirmou o presidente do Vasco, Jorge Salgado.



O gerente geral de futebol, Carlos Brazil, reforçou a opinião de contar com Diego Souza. "Temos de ter responsabilidade na montagem do elenco. Se der para trazer como Diego Souza, jogador que a torcida quer, Vasco deseja também, mas tem que trazer dentro da realidade do clube".



Se a situação de Diego Souza, que passa férias com a família em Orlando, não está definida, por outro lado o Vasco está perto da quinta contratação para a temporada. Brazil confirmou que o zagueiro Anderson Conceição está negociando e pode fechar até quinta-feira.



"Anderson Conceição vocês estão ciente que o Vasco tem interesse no zagueiro, entende que vai nos atender. Ainda há um fechamento que precisa ser feito. Entre hoje e amanhã praticamente resolvido", afirmou o dirigente.